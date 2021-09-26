26 сентября 2021, 09:46
Общество

Убей ее нежно, или как гуманный выстрел способен продлить жизнь собаки

Руководитель приюта показал орудия отлова животных и рассказал о льготной стерилизации для собак

Первый петрозаводский общественный приют для животных может принять максимум 200 собак и кошек. Это количество не меняется из года в год: построенные десять лет назад вольеры и домики заполнены до отказа. Здесь не только петрозаводские хвостики, но бездомные животные из разных городов Карелии.
 
Сегодня приют расширяет свои функции: это не только прибежище брошенных животных, но экскурсионный и обучающий центр. Проблем, по словам руководителя приюта Владимира Рыбалко, здесь много, ближайшая – зимние холода. 

Смотрите наше видео.

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Метки: 
Общественный приют для животных
Петрозаводск
Орудия отлова
Владимир рыбалко
милосердие
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