188 больных коронавирусом выявили в Карелии за сутки

В Карелии за сутки зафиксировали 188 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Из этого числа три пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано две смерти от коронавируса. Общее количество умерших в результате эпидемии составило, по официальным данным, 855 человек.

Заболеваемость коронавирусом остается высокой; накануне Минздрав отчитывался о 189 новых зараженных. В Роспотребнадзоре полагают, что эпидемическая ситуация ухудшается из-за непривитых. Так, по информации Минздрава Карелии, абсолютное большинство заболевших не прошли вакцинацию.