Разлиновка стадиона «Юность» напомнила нам времена репрессий

Наше внимание привлекло это поле в связи с воспоминаниями почти столетней давности, когда примерно также было разлиновано поле «Юности» (или как там она называлось), и советские люди играли на нем в живые шахматы.

Да, это были непростые годы, когда на шахматной доске страны все были исключительно пешки в руках одного короля. Мы предлагаем вам фотографию того времени, демонстрирующую эту зловеще-экзотическую игру. Просим обратить на фон фотографии, где еще высится не взорванный храм Святого духа. Буквально через пару лет его взорвут и поставят на место победителя в гимнастерке. (Видео)