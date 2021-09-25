Жителей улицы Земнухова хотят «отрезать» от цивилизации

Сегодня расскажем о «народном» пешеходном переходе через железную дорогу в районе второй площадки ОТЗ на Вытегорском шоссе. Это очень популярное и востребованное место. Сравнительно удобный и короткий путь, который связывает улицу Земнухова и проезд Тидена с цивилизацией.

Так вот, этот путь местным жителям хотят перекрыть… И если это произойдет — дорога до Ключевой станет для них долгой и еще более опасной.

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