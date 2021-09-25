Прогноз погоды в Карелии: дожди продолжаются

В Карелии 26 сентября ожидается дождливая погода. Как сообщает гидрометцентр, ночью в республике будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер ночью восточный, юго-восточный умеренный; днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°С, днем +7, +12°С.

В Петрозаводске в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, юго-восточный; днем северо-восточный, северный умеренный. температура воздуха ночью +5, +7°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет расти.

В Костомукше 26 сентября прогнозируется переменная облачность, температура +6, +9. В Олонце ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура +7, +13. В Медвежьегорске пасмурно, небольшой дождь, температура +8, +12. // Фото с сайта Pixabay