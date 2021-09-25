Незрячие забраковали пешеходные переходы в Петрозаводске

Инвалиды по зрению проверили пешеходные переходы в Петрозаводске на безопасность. Эксперимент незрячие пешеходы провели вместе с журналистом ИА «Республика». Они прошли по самым востребованным маршрутам и объяснили, что безопасно перейти дорогу нельзя даже там, где установлен светофор со звуковым сигналом.

Так, переход на Лососинском шоссе оборудован кнопкой, но найти ее трудно даже слабовидящему человеку, не говоря уж о слепом. Зимой к этой кнопке просто не подойти из-за неубранного снега. Но даже если незрячий человек доберется до кнопки и включит зеленый сигнал светофора, перейти дорогу за отведенные для этого 12 секунд он просто не успеет, рассказала инвалид по зрению Татьяна Рямзина.

Трудностей незрячим и слабовидящим добавил и недавний ремонт дорог. Так, инвалид Михаил Магумов рассказал, что кое-где дорожники сравняли проезжую часть и тротуар. Это удобно для колясок, но слепой, нащупывающий путь с помощью трости, не поймет, где заканчивается тротуар и начинается проезжая часть.

– Если уже бордюр снят, то тогда должна быть в местах таких пешеходных переходов тактильная плитка для слепых, чтобы мы могли ориентироваться безопасно,

– пояснил Магумов.

Некоторые переходы оборудованы свтофорами со звуковым сигналом. Однако все незрячие и слабовидящие горожане, с которыми пообщался журналист, отметили, что сигнал этот из-за большого потока транспорта почти не слышно. А в центре города на площади Кирова, где установлено сразу несколько светофоров в разных направлениях, звуковой сигнал просто вводит слепых в заблуждение. // Фото: "Республика"