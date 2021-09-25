Лесничего в Карелии обвинили в получении взятки от лесорубов

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении сотрудника Лоухского центрального лесничества. Его обвиняют в серьезном преступлении: получении крупной взятки в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщает ведомство

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2020 год лесничий, действуя в совместно с другими сотрудниками казенного учреждения, получил взятку средств от лиц, осуществляющих незаконное повреждение древесины. Обвиняемому заплатили за сокрытие этих фактов и не привлечение виновных лиц к ответственности.

Общая сумма взятки, по данным следствия, составила более 190 тысяч рублей. 24 сентября суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.