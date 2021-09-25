Силовики поучились бороться с террористами в бесовецком аэропорту

В аэропорту «Петрозаводск» с 22 по 23 сентября проведено антитеррористическое учение. Как сообщает ФСБ, учения проводились с соблюдением противоэпидемических мер.

– Подразделениями взаимодействующих органов власти отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов и минимизации последствий на объекте транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, – говорится в релизе.

Проведенные учения позволили повысить уровень готовности к проведению контртеррористических мероприятий, заявляет пресс-служба ФСБ.