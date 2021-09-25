Число заболевших коронавирусом в России превысило 22 тысячи

За минувшие сутки в России выявили 22 041 случай заболевания коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба. В прошлый раз этот показатель поднимался выше 22 тысяч в середине августа, сообщает РБК.

Больше всего заразившихся выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Более 500 новых случаев также выявили в Самарской, Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях.

Умерли за сутки 822 человека. Уже пятый день подряд смертность превышает 800 человек. Накануне он побил рекорд с начала пандемии: за день тогда скончались 828 человек.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки выявили 189 случаев заболевания коронавирусом. Умерли четыре человека.