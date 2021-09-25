Владельцы АЗС не смогли наказать автомобилистку за пост в соцсетях

Жительница Карелии Вера Титова выиграла суд у руководства АЗС, пытавшегося взыскать с нее компенсацию за ущерб деловой репутации. Суд отказался удовлетворить исковые требования владельцев заправки, признав право граждан свободно высказывать оценочные суждения.

Как сообщила Титова на свое странице в соцсети, история началась 4 июля, когда она залила бензин в свою машину на АЗС фирмы «РТК» возле Пряжи. По словам девушки, на следующий день после заправки с ее автомобилем начались проблемы: двигатель глох, автомобиль не мог стартовать с перекрестка.

Вера Титова написала о произошедшем в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Пост набрал десятки тысяч просмотров, сотни лайков и множество комментариев. Спустя две недели на девушку подали в суд. Руководство заправки посчитало, что Титова нанесла ущерб их деловой репутации, и потребовало компенсацию в размере 53 тысяч рублей.

24 сентября состоялось судебное заседание, на котором суд принял сторону ответчика.

– Мы с моим представителем Еленой Пальцевой доказали право свободно высказывать оценочные суждения в Сети. Мы, как потребители товаров и услуг, не обязаны быть экспертами в той области, в которой получили отрицательный опыт. И можем смело о нем рассказывать. Поэтому, друзья, не бойтесь писать отзывы, только так мы порой можем донести друг другу важную информацию, – написала Вера Титова на своей личной странице.