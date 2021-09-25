Заболеваемость коронавирусом растет в Карелии

В Карелии ухудшается эпидемическая ситуация. За минувшие сутки в республике выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил на своей странице министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Пятеро заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Количество заболевших растет день ото дня. В понедельник и вторник врачи выявляли менее 160 случаев заражения ежедневно, но в течение недели заболеваемость росла. Об ухудшении ситуации порталу «Петрозаводск говорит» рассказывают и врачи в поликлиниках.

Также за сутки зафиксировали смерть четырех пациентов с коронавирусом. В целом за время пандемии инфекция унесли жизни 852 человек.