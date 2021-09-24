В выходные сотрудники ГИБДД выйдут на дороги Карелии

В предстоящие выходные дни инспекторы ГИБДД проконтролируют безопасность дорожного движения на федеральных трассах в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С начала года в каждом четвертом ДТП на федеральных дорогах есть погибшие. В 137 происшествиях 40 человек погибли и 198 человек травмированы.

Основные причины аварий на трассах - нарушения правил обгона, выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД и выбор скорости, не соответствующий условиям движения.

За 8 месяцев составлено более 2300 административных материалов за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, отметили в Госавтоинспекции. Фото источника