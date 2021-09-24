В столице Карелии открыли памятник великому петрозаводчанину

А приступил он к своей привычной металлургической деятельности на Александровском заводе в Петрозаводске. Жил в доме Горного начальника по нынешнему адресу на Энгельса, 5. Шотландец не мог жить вне организации вокруг себя комфортного пространства: перед эркером дома он разбил небольшой пруд, запустил туда рыб, выкопал огород и посадил картошку достаточного урожая, чтобы питаться суровой карельской зимой. Но главное – он восстановил Александровский завод и занялся столь необходимыми России пушками.

Жизнь его оборвалась уже в Петербурге, однако в завещании Карл Карлович, как любовно звали его россияне, завещал похоронить себя в Петрозаводске – так прикипел он к нашей земле.

Завещание выполнили, широким царским жестом не пожалели деньги на памятник, но у россиян оказалась короткая память, и памятник уничтожили, а могилу сровняли с землей.

И вот 22 сентября потомки Чарльза Гаскойна могли узнать, как в нашем городе совершены первые попытки восстановления справедливости и уважения к великому петрозаводчанину. (Видео)