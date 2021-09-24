Ярмарка вакансий пройдет в Петрозаводске

28 сентября с 10 до 11 часов в Петрозаводске пройдет ярмарка рабочих мест. Ее организует Агентство занятости населения, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На ярмарку приглашаются кандидаты для трудоустройства по профессиям: «кассир», «продавец продовольственных товаров», а также с возможностью бесплатного обучения и последующего гарантированного трудоустройства - «повар-кондитер».

При себе горожанам необходимо иметь паспорт РФ, документ об образовании, трудовую книжку, резюме и средства индивидуальной защиты.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Маршала Мерецкова, дом 14, кабинет 103. Фото konakovograd.ru