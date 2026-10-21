Человек погиб на трассе «Кола» сегодня утром

Жесткое ДТП тормозит движение по трассе в Ленобласти

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Пикап разбился всмятку при столкновении с фурой. Жесткая авария произошла на трассе «Кола» в Ленинградской области. В ДТП не выжил водитель пикапа.

Утром 21 октября в Волховском районе в лобовую столкнулись фура Volvo и Toyota Hilux. Пикап получил серьезные механические повреждения – переднюю часть разворотило.

Image

По информации «Фонтанки», водитель пикапа погиб. В машине находился еще пассажир – он госпитализирован. Движение в районе ДТП оказалось затруднено в обоих направлениях.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о смертельном ДТП в Карелии. Автомобиль «Тойота» вылетел в кювет с водой и перевернулся, погибли два пассажира. Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины-водителя.