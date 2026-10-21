Петрозаводчанка пошла на риск в гипермаркете и прогорела

Охрана задержала молодую воровку в торговой точке в карельской столице

Фото: Алиса ИИ

В полицию Петрозаводска поступил сигнал из гипермаркета. Сотрудники задержали женщину, которая собиралась украсть товары, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Подозреваемой оказалась 34-летняя горожанка, которая ранее уже имела проблемы с законом. Выяснилось, что женщина набрала много товаров для красоты на общую сумму почти 14 тысяч рублей и попыталась уйти, не заплатив. На выходе ее остановила охрана. Петрозаводчанка была передана полиции.

По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

Ранее сообщалось о том, что житель Петрозаводска поссорился с женой и пошел буянить в магазин.