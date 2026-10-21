Женщина погибла от рук подруги в Карелии

Вынесен приговор жительнице Кондопоги, совершившей убийство

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В Медвежьегорске вынесен приговор 42-летней жительнице Кондопоги. Женщина признана виновной в убийстве и в причинении легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в марте этого года женщина выпивала в одной из квартир в Медвежьегорске. В ходе застолья она поссорилась с подругой. Сначала кондопожанка избила свою знакомую, а затем взяла нож и ударила им в грудь потерпевшей. Та скончалась на месте.

Сразу после убийства нападавшая нанесла ножевое ранение спины мужчине, который находился в той же квартире. Его здоровью был причинен легкий вред.

Суд назначил фигурантке дела наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Срок она будет отбывать в колонии общего режима.

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