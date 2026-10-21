Перейти к основному содержанию
21 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Культура

Литературный квартирник состоялся в карельском поселке

Специалист переехала в Карелию из Чувашии и организовала в Доме культуры «книжный клуб»
книги стоят на полке и ваза
изображение сгенерировано Алисой AI

Участница программы «Земский работник культуры» Ксения Блиняева организовала в поселке Ляскеля литературный квартирник для местных жителей. На днях прошло первое мероприятие.

Гости квартирника читали стихи, делились своими произведениями и обсуждали темы, которые вдохновляют на творчество. Участники говорили о любовной лирике и стихотворениях, посвященных близким.

встреча людей

Ксения Блиняева приехала в Карелию из Чувашии по программе «Земский работник культуры». Она трудится в Доме культуры поселка Ляскеля.

Ранее мы рассказывали, как в Эссойле прошла осенняя ярмарка. Местные жители собрались вместе, чтобы торжественно закрыть огородный сезон, закупиться свежими овощами и просто хорошо провести время.

Ранее в рубрике Культура было опубликовано: Фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске посвятят юбилею Москвы

Метки