Литературный квартирник состоялся в карельском поселке

Участница программы «Земский работник культуры» Ксения Блиняева организовала в поселке Ляскеля литературный квартирник для местных жителей. На днях прошло первое мероприятие.
Гости квартирника читали стихи, делились своими произведениями и обсуждали темы, которые вдохновляют на творчество. Участники говорили о любовной лирике и стихотворениях, посвященных близким.
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Ксения Блиняева приехала в Карелию из Чувашии по программе «Земский работник культуры». Она трудится в Доме культуры поселка Ляскеля.
Ранее мы рассказывали, как в Эссойле прошла осенняя ярмарка. Местные жители собрались вместе, чтобы торжественно закрыть огородный сезон, закупиться свежими овощами и просто хорошо провести время.