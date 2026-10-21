Литературный квартирник состоялся в карельском поселке

Специалист переехала в Карелию из Чувашии и организовала в Доме культуры «книжный клуб»

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Участница программы «Земский работник культуры» Ксения Блиняева организовала в поселке Ляскеля литературный квартирник для местных жителей. На днях прошло первое мероприятие.

Гости квартирника читали стихи, делились своими произведениями и обсуждали темы, которые вдохновляют на творчество. Участники говорили о любовной лирике и стихотворениях, посвященных близким.

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Ксения Блиняева приехала в Карелию из Чувашии по программе «Земский работник культуры». Она трудится в Доме культуры поселка Ляскеля.

Ранее мы рассказывали, как в Эссойле прошла осенняя ярмарка. Местные жители собрались вместе, чтобы торжественно закрыть огородный сезон, закупиться свежими овощами и просто хорошо провести время.