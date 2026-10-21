Фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске посвятят юбилею Москвы

Международный зимний фестиваль пройдет в феврале

фото «Петрозаводск говорит»

В мэрии Петрозаводска раскрыли концепцию зимнего фестиваля «Гиперборея» (0+) и даты проведения.

Международный зимний фестиваль будет проходить с 9 по 13 февраля. Фестиваль решили посвятить юбилею Москвы.

«2027-й - юбилейный для нашей столицы. Москва отмечает 880 лет со дня основания»,

- сообщили в администрации.

Темой конкурса фигур изо льда и снега будет «Лучший город Земли». Скульпторы постараются отразить архитектуру от Кремля до Сталинских высоток и башен Москва-Сити, историю в судьбах известных людей, памятники, театры, храмы, литературных и киноперсонажей.

Над программой фестиваля еще работают. По традиции собираются провести «Школу ледовых скульпторов», конкурс снеговиков, концерты.