Авария произошла на кольце в Петрозаводске, есть пострадавшие

Об очередном дорожно-транспортном происшествии сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Оно случилось на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской вечером 19 октября.
В результате столкновения автомобилей Renault и Ford их водители – 29-летний и 57-летний мужчины – получили травмы. На месте происшествия работала «скорая».
Обстоятельства ДТП устанавливаются, уточнили в ГАИ.
Ранее мы сообщали о том, что в отношении 48-летней жительницы Петрозаводска, устроившей смертельное ДТП в Кондопожском районе 20 октября, возбуждено уголовное дело.