Авария произошла на кольце в Петрозаводске, есть пострадавшие

Два автомобиля не разъехались на кольце в столице Карелии

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Об очередном дорожно-транспортном происшествии сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Оно случилось на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской вечером 19 октября.

В результате столкновения автомобилей Renault и Ford их водители – 29-летний и 57-летний мужчины – получили травмы. На месте происшествия работала «скорая».

Обстоятельства ДТП устанавливаются, уточнили в ГАИ.

Ранее мы сообщали о том, что в отношении 48-летней жительницы Петрозаводска, устроившей смертельное ДТП в Кондопожском районе 20 октября, возбуждено уголовное дело.