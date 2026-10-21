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21 октября 2026
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Происшествия

Авария произошла на кольце в Петрозаводске, есть пострадавшие

Два автомобиля не разъехались на кольце в столице Карелии
столкнувшиеся машины
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Об очередном дорожно-транспортном происшествии сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Оно случилось на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской вечером 19 октября.

В результате столкновения автомобилей Renault и Ford их водители – 29-летний и 57-летний мужчины – получили травмы. На месте происшествия работала «скорая».

Обстоятельства ДТП устанавливаются, уточнили в ГАИ.

Ранее мы сообщали о том, что в отношении 48-летней жительницы Петрозаводска, устроившей смертельное ДТП в Кондопожском районе 20 октября, возбуждено уголовное дело.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Петрозаводчанка пошла на риск в гипермаркете и прогорела

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