Маленького ребенка нашли мертвым в заброшенном колодце

В Калининградской области устанавливаются обстоятельства смерти четырехлетнего мальчика

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В Калининградской области тело четырехлетнего мальчика было найдено в заброшенном колодце с водой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, вечером 20 октября в полицию обратилась бабушка дошкольника. Она рассказала, что ее внук на некоторое время остался без присмотра в поселке Соболево и пропал. Начавшиеся поиски завершились страшным результатом - тело ребенка нашли в заброшенном колодце в поле. Видимых следов насилия на трупе не зафиксировано.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти мальчика.

Ранее сообщалось о том, что женщина погибла от рук своей подруги в Карелии.