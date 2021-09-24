В новой школе на Древлянке монтируют суперсовременное оборудование

Новая школа №55 в Петрозаводске продолжает готовиться к открытию. В образовательном учреждении уже установлено современное оборудование для проведения уроков, сообщает паблик школы.

Например, смонтированные в классах интерактивные доски подходят для преподавания любых предметов. С их помощью учитель сможет разработать собственные модули для интерактивных уроков или воспользоваться уже существующей базой.

В школе также будет работать ультракороткофокусный проектор. Функция Split Screen позволит разделить экран на две части и одновременно транслировать контент с двух разных источников сигнала без потери качества. Функция «Модератор» предоставит педагогам возможность контролировать отображаемый контент и выбирать материал, необходимый для вывода, на экран.

Напомним, ранее сообщалось, что новая школа на Древлянке примет учеников в ноябре. Фото источника