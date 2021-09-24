Следком обезопасил отдых детей в Кондопоге

Следственный комитет отреагировал на сообщения в социальных сетях об аварийном колодце, расположенном на одной из детских площадок в Кондопоге. Колодец ежедневно представлял опасность для детей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, СК инициировал вопрос об устранении повреждений крышки люка и примыкающих соединений.

Сейчас ремонтные работы уже выполнены. Колодец больше не представляет опасности для маленьких горожан. Фото karelia.sledcom.ru