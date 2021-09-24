24 сентября 2021, 18:13
Общество

Следком обезопасил отдых детей в Кондопоге

В городе бумажников закрыли опасный люк на детской площадке

Следственный комитет отреагировал на сообщения в социальных сетях об аварийном колодце, расположенном на одной из детских площадок в Кондопоге. Колодец ежедневно представлял опасность для детей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, СК инициировал вопрос об устранении повреждений крышки люка и примыкающих соединений.

Сейчас ремонтные работы уже выполнены. Колодец больше не представляет опасности для маленьких горожан. Фото karelia.sledcom.ru

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Метки: 
Кондопога
детская площадка
люк
следственный комитет
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