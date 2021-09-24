В мэрии рассказали, как продвигается ремонт дорог в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжает активно реализовываться проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы ведутся в разных районах города, отмечает пресс-служба мэрии.

Так, с этой недели на улице Ленинградской подрядчик укладывает асфальтобетонное покрытие на тротуарах. Дорожное полотно здесь восстановлено ранее. На улице Балтийской устраивают выравнивающий слой проезжей части и ремонтируют тротуары. На улице Луначарского продолжается монтаж бортового камня. Улица Мерецкова готовится к приемным мероприятиям - сейчас на ней ведут благоустройство и вывозят строительный мусор.

Завершено асфальтирование в Железнодорожном районе - на улицах Боровой и Профсоюзов. Сейчас там устраивают присыпные обочины. Такие же работы развернулись на Олонецкой улице на Перевалке. На Октябрьском проспекте восстанавливают участки тротуаров, поврежденные при монтаже бортового камня.

Напомним, всего в 2021-22 годах в Петрозаводске должны отремонтировать 29 улиц и 7 тротуаров. Фото администрации города