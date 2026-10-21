Житель Карелии украл с завода оборудование почти на 300 тысяч рублей

В Медвежьегорском округе будут судить местного жителя за кражу с завода

Фото: паблик УТ МВД России по СЗФО

Транспортные полицейские Карелии завершили расследование уголовного дела о краже сетевого оборудования с территории промышленного предприятия.

Установлено, что житель Медвежьегорского округа во время выполнения подрядных работ на заводе решил похитить оборудование. В мае мужчина украл с предприятия коммутационные кабели и оптические модули, а в июле — сетевой коммутатор. В результате заводу причинен ущерб на сумму свыше 260 тыс. рублей.

Украденное оборудование изъято. Дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, уточнили в управлении.