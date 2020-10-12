Найден участок для постройки новой поликлиники № 3 в Петрозаводске

Остро стоит в Петрозаводске вопрос о строительстве нового здания 3-й поликлиники. Старое здание 1958 года постройки обслуживает около 40 тысяч горожан при острой нехватке помещений. Рабочая группа, собравшаяся в Петросовете, обсудила предложение Комитета архитектуры и градостроительства о выборе участка для данных целей. Выбранное «пятно» расположено в квартале, ограниченном улицами Краснофлотская, Зайцева, Мурманская и Бесовецкая. Этот участок может быть сформирован и поставлен на кадастровый учет, а его площадь будет составлять 0,9 га. Ориентировочная стоимость данного проекта 1млрд рублей. Финансирование и план строительства распределен на период с 2023 по 2025 годы.

«Мы уже нашли участок, который подходит всем нормативам для строительства поликлиники. Минздрав Республики нас поддерживает, а расселение домов планируем совершить в следующем году»,

- прокомментировал решение Председатель рабочей комиссии по данному вопросу Павел Петров

Подробности - в видео ниже.