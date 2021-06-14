Квадратный метр жилья в Петрозаводске и Сортавале добрался до 70 тысяч

Текст и фото: Антонина Кябелева

На заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике депутаты и чиновники пытались понять, как на фоне взлетевших цен на жилье расселять аварийные дома.

В последнее время инфляционные процессы на рынке строительных материалов и льготная жилищная ипотека подхлестнули цены на рынке недвижимости. Особенно сложной является ситуация в Петрозаводске и Сортавале, где жилье подорожало на 20-30 процентов. Сейчас стоимость квадратного метра жилья в Петрозаводске и Сортавале варьирует от 65 до 70 тысяч рублей. А программой расселения аварийного жилищного фонда предельная стоимость квадратного метра для Карелии определена на уровне 44208 рублей. Естественно, возникает вопрос: как при такой разнице между рыночной и «программной» стоимостью расселять «деревяшки»?

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов рассказал, что в рамках действующей программы, которую в Карелии планируют завершить досрочно, то есть раньше 2025 года, осталось расселить 2340 квартир. С 2019 года, когда программа стартовала, на вторичном рынке приобретено 666 квартир, жители 645 квартир получили денежную компенсацию, а на строительство 250 квартир уже заключены контракты. Другими словами, пока решен вопрос только с расселением 1561 квартиры, а львиная доля работы – впереди.

Россыпнов сказал, что в ближайшее время стоимость квадратного метра для расселения в Карелии должна быть увеличена до 45 тысяч рублей. Однако столь незначительное повышение вряд ли решит проблему в Петрозаводске и Сортавале. Между тем в карельской столице новоселья ждут жители 500 квартир.

В других городах и районах Карелии, где квадратный метр держится «в рамках приличия», программа расселения не сталкивается с подобными трудностями.

В Беломорске средняя стоимость квадратного метра – 29,220 тысячи рублей, в Калевале – чуть более 25 тысяч рублей, в Кеми – 34,405 тысячи рублей, в Кондопоге – 41,761 тысячи рублей, в Марциальных водах – 34,284 тысячи рублей, в Лоухах – 22,619 тысячи рублей, в Медгоре – 32,210 тысячи рублей, в Пиндушах – 25,824, в Повенце – 14,902 тысячи рублей, в Муезерске – 17,494 тысячи рублей, в Прионежском районе – более 41 тысячи рублей, в Пряже – 37 тысяч рублей, в Пудоже – 28 тысяч рублей.

В этом году на фоне «разогрева» рынка недвижимости существенно замедлился процесс приобретения жилья для переселенцев на вторичном рынке. Если за пять месяцев 2020 года на вторичном рынке было приобретено 166 квартир, то в 2021 году – только 80 квартир, то есть в два раза меньше. Зато количество граждан, которые согласились на денежную компенсацию, увеличилось в семь раз.

Средняя рыночная цена квадратного метра в Карелии, исключая Петрозаводск и Сортавалу, составляет 33 тысячи рублей. В Петрозаводске и Сортавале она приближается к 70 тысячам рублей.

По официальным данным, средняя рыночная цена квадратного метра в целом по республике в первом квартале 2021 года составила 57,565 тысячи рублей.

Виктор Россыпнов считает, что в Петрозаводске и Сортавале необходимо строить новые дома и предоставлять там квартиры гражданам. Это будет значительно дешевле, чем приобретать квартиры на вторичном рынке.

"Сейчас в Петрозаводске дешевле построить жилье, чем купить его на вторичном рынке",

- заметил министр.

В Петрозаводске уже началось строительство многоквартирного дома на улице Белинского. Старт возведения второго дома на улице Белинского запланирован на первый квартал 2022 года. На улице Боровая тоже должны построить дом, но его завершение планируется только в конце 2023 года. В Сортавале уже ведется проектирование дома. А в Пиндушах и Суоярви принципиально решен вопрос о строительстве, и скоро должны приступить к проектированию жилых домов.

У депутатов возник вопрос относительно будущего трех домов на улице Бесовецкая, где планируется построить новое здание петрозаводской поликлиники № 3. В общей сложности здесь предстоит расселить 27 квартир.

Виктор Россыпнов видит решение проблемы в том, что сегодня региону разрешено самостоятельно определять стоимость квадратного метро в зависимости от формы расселения. Естественно, не превышая выделенные лимиты. Россыпнов не исключает того, что придется поднять предельную стоимость квадратного метра для Петрозаводска, чтобы быстрее расселить дома на Бесовецкой и освободить территорию для строительства поликлиники. Возможности такие, по словам министра, существуют.

"У нас есть определенный лимит денежных средств, который мы можем использовать на цели расселения",

- заметил он.

Министр считает, что никакой угрозы реализации программы расселения нет.

"Как расселить оставшиеся 2400 квартир, мы знаем", - уверенно сказал он.