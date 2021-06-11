11 июня 2021, 14:41
Курс рубля укрепился перед выходными
Российская валюта подорожала по отношению к доллару и евро
Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Из данных регулятора следует, что рубль укрепился к доллару и евро.
Так, европейская валюта подешевела на 48 копеек и теперь стоит 87,33 рубля. Доллар стал дешевле на 52 копейки, он оценивается в 71,68 рубля.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 50 копеек до уровня 78,72 рубля. Фото mycdn.me