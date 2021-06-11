Курс рубля укрепился перед выходными

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Из данных регулятора следует, что рубль укрепился к доллару и евро.

Так, европейская валюта подешевела на 48 копеек и теперь стоит 87,33 рубля. Доллар стал дешевле на 52 копейки, он оценивается в 71,68 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 50 копеек до уровня 78,72 рубля. Фото mycdn.me