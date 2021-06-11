Депутаты приняли изменения в республиканский бюджет на 2021 год

Сегодня, 11 июня, в Законодательном собрании Карелии состоялось внеочередное заседание, на котором были приняты изменения в республиканский бюджет на 2021 год. Доходная часть бюджета была увеличена на внушительную сумму в 8,2 миллиарда рублей, расходы увеличились на 7,2 миллиарда рублей, а дефицит бюджета удалось снизить почти на 1,1 миллиарда рублей.

Новые параметры республиканского бюджета выглядят следующим образом: доходная часть – 59,9 миллиарда рублей, расходная часть – 63,7 миллиарда рублей, дефицит – 3,8 миллиарда рублей. Депутаты поддержали предложения правительства Карелии, связанные с распределением дополнительных средств. Для того, чтобы досрочно реализовать программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, в 2021 году на эти цели дополнительно выделят 816,7 миллиона рублей.

На реализацию национальных проектов в области образования, здравоохранения, демографии, культуры, экологии и городской среды добавили 508,7 миллиона рублей. На повышение зарплаты работникам бюджетной сферы предусмотрено 128 миллионов рублей. На ремонт школьных столовых и приобретение оборудования для организации горячего питания школьников решено выделить более 87 миллионов рублей.

Депутаты согласились добавить почти 30,3 миллиона рублей на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции. Деньги пойдут на оснащение медицинских организаций оборудованием неинвазивной искусственной вентиляции легких, приобретение средств индивидуальной защиты, оплату транспорта по доставке вакцины.

Планируется истратить 13,4 миллиона рублей на изготовление удостоверений и нагрудных знаков для детей войны. Закон «О детях войны в РК» предполагается принять на заседании парламента 18 июня. Члены комитета поддержали поправку о выделении 40 миллионов рублей для единоразовой выплаты детям войны. В этом году пожилые граждане, которые получат статус детей-войны, должны получить по одной тысяче рублей. Иной материальной поддержки для детей войны в Карелии не предусмотрено.