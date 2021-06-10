Депутаты экстренно обсудили предложенные властями поправки в бюджет

10 июня в республиканском парламенте состоялось экстренное заседание комитета по бюджету и налогам, на котором были рассмотрены изменения в бюджет 2021 года. Документы, связанные с изменениями в бюджет, поступили в Законодательное собрание Карелии буквально накануне. На 11 июня назначено внеочередное заседание парламента, на котором предполагается принять проект закона, предусматривающий внесение изменений в бюджет 2021 года.

Депутаты жаловались, что у них было очень мало времени, чтобы изучить предложения, поступившие от карельского правительства. Между тем вносятся ощутимые, с финансовой точки зрения, изменения в бюджет. Доходную часть республиканского бюджета предлагается увеличить на 8,2 миллиарда рублей и довести ее до 59,9 миллиарда рублей. Расходы увеличиваются на 7,2 миллиарда рублей – до 63,7 миллиарда рублей. Дефицит бюджета предлагается снизить на 1,1 миллиарда рублей, то есть сократить его до 3,8 миллиарда рублей.

В 2021 году планируется увеличить финансирование региональной программы по расселению аварийного жилищного фонда на 816,7 миллиона рублей. Это необходимо, чтобы досрочно завершить действующую программу расселения аварийного жилья. Дополнительно выделяется 508,7 миллиона рублей на реализацию национальных проектов «Образование» (123,6 миллиона рублей), «Здравоохранение» (82,8 миллиона рублей), «Демография» (270,6 миллиона рублей), «Культура» (7,6 миллиона рублей) и «Экология» (20 миллионов рублей), «Жилье и городская среда» (4 миллиона рублей). Средства по проекту «Жилье и городская среда» будут направлены на строительство водопроводной станции в Сортавале.

13,4 миллиона рублей планируется истратить на изготовление удостоверений и нагрудных знаков для детей войны. Закон «О детях войны в РК» предполагается принять на заседании парламента 18 июня. Члены комитета поддержали поправку о выделении 40 миллионов рублей для единоразовой выплаты детям войны. В этом году пожилые граждане, которые получат статус детей-войны, должны получить по одной тысяче рублей. Иной материальной поддержки для детей войны в Карелии не предусмотрено.

Дополнительные средства предлагается направить на развитие транспорта. Так, на компенсацию расходов на авиасообщение предполагается выделить 29,2 миллиона рублей, на компенсацию затрат на пригородное сообщение между Петрозаводском и Сортавалой, а также между Лодейным полем и Сортавалой – 10,8 миллиона рублей, на организацию пассажирских перевозок водным транспортом – 10,3 миллиона рублей.

Предложение о выделении 130 миллионов рублей на приобретение троллейбусов для петрозаводского предприятия «Городской транспорт» члены комитета не поддержали.

Депутат Эмилия Слабунова отметила, что слишком много средств выделяется на поддержку СМИ. Помимо ранее предусмотренных 136,5 миллиона рублей предлагается выделить дополнительно еще 45 миллионов рублей на поддержку средства массовой информации. (фото zen.yandex.ru)