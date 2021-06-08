Детям войны в Карелии разово выплатят по тысяче рублей

8 июня на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС РК депутаты рассматривали поправки к нашумевшему законопроекту о детях войны. Проект критиковали за то, что он не содержал никаких реальных льгот для пожилых людей.

Группа депутатов - Шандалович, Кузичева, Лопаткина, Хейфец, Гуменникова, Рутгайзер, Бачой, Воробьев, Гореликова, Стоцкий, Исаев, Мазуровский, Зайков, Андронов - предложили ввести единовременную выплату в размере 1 тысячи рублей на одного человека. При этом представитель главы Карелии в ЗС РК Юрий Шабанов подтвердил, что речь идет только о том, чтобы выплатить по одной тысяче рублей детям войны Карелии один раз только в этом году.

Члены комитета поддержали эту поправку. Если она пройдет, то дети войны обогатятся на 1 тысячу рублей один раз. Предполагается, что ее выплатят 22 июня 2021 года, в день 80-летия с начала войны.

Представитель партии пенсионеров Ермилов напомнил, что в Санкт-Петербурге на 9 мая детям войны выплатили по 3 тысячи рублей, а проезд для них давно бесплатный. Он считает, что должен быть федеральный закон. Председатель совета ветеранов Карелии Николай Черненко назвал единовременную выплату в тысячу рублей долгожданной.

Другая поправка, которую предложила та же группа депутатов-единороссов, касается бесплатной юридической помощи для детей войны. Депутат Слабунова отметила, что бесплатная юрпомощь и так предусмотрена для пенсионеров, и смысла в такой поправке нет. Депутаты Слабунова и Гусев предложили установить бесплатный проезд на общественном транспорте кроме такси в количестве 20 поездок в месяц. Шабанов считает, что это слишком дорого обойдется для бюджета Карелии. По его подсчетам, на эти цели придется истратить более 240 млн рублей в год. Эту поправку депутаты не поддержали.

Не прошла и поправка депутата Шоттуева, который предложил предоставить налоговую льготу по транспортному налогу. Слабунова, Гусев и Шоттуев предложили освободить детей войны от уплаты взносов за капитальный ремонт. Комитет отклонил и эту поправку. Не прошли и поправки Слабуновой и Гусева о бесплатном протезировании, а также о бесплатном санаторно-курортном лечении.

В итоге после принятия закона детям войны можно будет в лучшем случае рассчитывать на то, что они получат по тысяче рублей к 22 июня. На иные льготы, считает большинство членов комитета, денег в Карелии нет. Предполагается, что закон вступит в силу с момента его официального опубликования. Заседание ЗС РК перенесено на 18 июня. Таким образом, к 22 июня дети войны вряд ли успеют получить по тысяче рублей. Депутат Хейфец заметил, что в течение июля и августа эти деньги дети войны смогут получить. Фото primamedia.gcdn.co