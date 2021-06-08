Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Минводы

Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы между Петрозаводском и Минеральными Водами. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться с 14 июня по понедельникам и пятницам. Два города свяжут 50-местные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200.

Из Петрозаводска самолеты будут вылетать в 11:00 и в 16:15. Прибытие в Минводы - в 14:10 и в 19:25. Время в пути - 3 часа 10 минут.

Судя по данным, доступным на сайте перевозчика, стоимость билетов на самолеты между столицей Карелии и Минеральными Водами начинается от 5000 рублей. Фото источника