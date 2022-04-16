МВД Карелии обещало, что с новой техникой на дорогах станет спокойнее

Дорожно-постовые службы некоторых районов Карелии ровно 20 лет назад стали мобильнее. Управление ГИБДД РК вручило им четыре новых автомобиля. Две машины уехали в Суоярвский район, одна – в Беломорский, и еще одна – в город Кемь. На новую технику для дорожно-постовых служб собирали всем миром.

«В приобретении машин принимали участие, скажем, все. И предприятия районов, и администрации районов, и правительство Карелии. Ну и ГИБДД в том числе также», - сообщил Геннадий Кузьмин, начальник управления ГИБДД по РК.

Изношенность автопарка дорожной инспекции Карелии в те годы составляла 70%. Так что безусловно, новым «шестеркам» в районах были очень рады. Например, Денис Лапшин тогда работал дорожным инспектором Суоярвского района уже восемь лет. И на его старом автомобиле, по его словам, далеко не уедешь. Так что свой новый транспорт он собирался холить и лелеять: «Машины изнашиваются быстро на дороге, как везде у нас. Долго ли она проходит? Это смотря, как ухаживать за ней».

По сообщению ГИБДД Карелии, это были не последние в 2002 году подарки районным постовым службам. «Планы у нас на этот год такие, чтобы в каждый район пришло по одной новой патрульной машине. Также у нас еще два батальона есть – городской и республиканский, тоже нужно порядка 15 машин приобрести для этих подразделений», - заявил Геннадий Кузьмин. Если планы сбудутся, то до конца 2002 года большинство дорожных инспекторов Карелии должны были пересесть в новые «шестерки».

Паспорта студентов Петрозаводского государственного университета стали разменной картой в предвыборных играх. Некоторые кандидаты поспешили объявить, что у тех, кто проживает в студенческих общежитиях, изымают паспорта, чтобы фальсифицировать итоги предстоящих выборов. Руководство университета эта информация удивила и даже обидела. Кстати, в 2000 году во время очередных выборов студентов, у которых и так проблем хватало, уже пытались встроить в политическую игру.

На этот раз журналисты направились за разъяснениями к проректору по административно-хозяйственной части ПетрГУ Юрию Бибилову. Заметку в газете «Столица» об изъятии у студентов, проживающих в общежитиях, их паспортов, он обозначил просто: «Абсолютная клевета». Он попытался узнать, как попала к журналисту газеты «Столица» Наталье Захарчук такая странная информация.

«Она сказала, что она была на пресс-конференции в Законодательном собрании РК, выступал Александр Чаженгин. И с его подачи она напечатала эту информацию, что у студентов отбирают паспорта. Она мне сказала, что это было с его слов».

Поэтому Юрий Григорьевич попытался связаться с Александром Валентиновичем, но заступник прав студентов, и кандидат в мэры Петрозаводска разговаривать с проректором не пожелал. «Я позвонил ему по телефону, попросил, чтобы он пояснил, откуда у него такая информация, он мне говорит – разбирайтесь со своими заведующими, со своими паспортистками. И бросил трубку. Не стал со мной разговаривать. Я тут же набрал второй раз. Сказал – что вы себе позволяете, я с вами разговариваю, вы бросаете трубку. А он – вы мне надоели. И опять бросил трубку».

Байка об изъятии паспортов у студентов стала весьма популярной у кандидатов на различные должности. Многие стали считать, что так все и происходило на самом деле. «Вот Сорока, вот его плакат. В самом начале тоже пишет – забирают паспорта у студентов, проживающих в общежитиях. То же самое, понимаете – от этой публикации в газете все пошло», - говорил Бибилов. Сами же студенты общежитий недоумевали, когда их спрашивали про изъятые паспорта. Они это отрицали. А вот сами общежития были завалены предвыборной макулатурой. Например, в тамошних туалетах появились плакаты кандидата в депутаты ЗС РК Натальи Азаровой с надписью «Эстафета свежести». Правда, свежее от этого в туалетах не стало.

Таким было 16 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.