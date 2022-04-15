Дошколят Петрозаводска взрослые порадовали уроками физкультуры

Насколько охотно малыши будут заниматься физкультурой, настолько же здоровыми, сильными и даже веселыми они вырастут! В этом были уверены участники педагогического конкурса, который прошел ровно 20 лет назад в одном из детских объединений Петрозаводска. Иногда родителям приятно наблюдать, как ребенок играет в уголке и не мешает взрослым. А вспышки неуемной энергии малыша часто раздражают занятого делами родителя. А потом они удивляются, почему ребенок пассивен и часто болеет.

«Многие шестилетки не готовы пойти в школу, - призналась Ирина Смирнова, тренер-преподаватель ДЮСШ №1. – Они физически не развиты, они мало двигаются, они не умеют играть. Они не смогут высидеть за партой сорок минут, для них это большой стресс».

Многое в физическом развитии ребенка зависит от того, кто и как занимается с ним физкультурой в детском саду. «На уроках физкультуры мы стараемся привлекать внимание ребенка с помощью игры, интереса. У ребенка должен быть интерес к данному виду деятельности. Если его нет, если ребенку уроки не интересны, то для ребенка не будет интересна любая физкультура», - отметила Ирина Смирнова. И вот – лучшие преподаватели физкультуры дошкольных учреждений республики собрались в петрозаводском детском объединении «Журавушка».

Чтобы показать, как, по их мнению, надо заниматься с детьми, чтобы им было и интересно, и полезно. И работать с детьми – труд нелегкий.

«Они должны уметь двигаться. И быть здоровыми – самое главное», - сказала Ирина Смирнова. Тот конкурс показал: дети в Карелии занятия физкультурой и спортом любят. Значит, в этом немалая заслуга их преподавателей физкультуры. Совет родителям от этих преподавателей: «Занимайтесь больше с ребенком. Бывайте с ним чаще на воздухе. Тогда у вас будет меньше беспокойства о его здоровье».

Информация о том, что против известного карельского промышленника Леонида Белуги готовится провокация, всколыхнула информационное пространство. Журналисты отправились на встречу к бизнесмену, чтобы узнать подробности из первых рук. Леонид Белуга на пресс-конференции в начале апреля заявил, что он знает о провокации, которая готовится против него. По городу, по его словам, распространялись слухи, что он готовит акцию физического устранения депутата Госдумы от Карелии (партия СПС) Артура Мяки: «Это клеветническая информация – сама по себе абсурд. У нас с Артуром Мяки нормальные, товарищеские отношения».

Леонид Белуга заявил о готовящейся провокации в силовые структуры, которые сразу занялись этим делом: «Силовые органы среагировали моментально. Мы встречались. В разработку эти материалы уже пошли». Сам Леонид Леонтьевич после получения этой информации встретился и с Артуром Мяки: «Я встречался с ним. Для меня самого это было принципиально – или это с его ведома, или это вне его ведома. Он старался меня убедить, что для него это тоже неизвестность».

За тем, чтобы прояснить некоторые детали, журналисты обратились к известному юристу Карелии Александру Переплеснину: «Это не первая и не последняя будет акция. Кое-что и мне известно, не только по Леониду Белуге. Но здесь я хочу напомнить, что люди рассчитывают на то, что эта акция вызовет негативное отношение в частности к Белуге». Будет ли доведено до конца расследование этого грязного дела, Александр Переплеснин сомневался: «Я думаю, что проще будет установить исполнителей. Заказчиков, как правило, установить значительно сложнее. Можно предполагать, можно только догадываться, что это за люди». Все дело в том, что эти события произошли во время предвыборной кампании. Еще в 1998 году политолог Анатолий Цыганков предупреждал, что выборные технологии становятся все более грязными. И спустя ровно четыре года, на следующих выборах, его слова оказались пророческими. По счастью, оба фигуранта этих событий живы и здоровы и поныне.

Таким было 15 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.