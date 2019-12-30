Каким для вас был уходящий год: голосование для наших читателей

Каждый из нас пережил этот год по-своему. И, наверное, мы по-разному оцениваем его.

Например, Левада-центр недавно провел опрос россиян, которые оценили, был ли 2019 года хорошим для них.

35 процентов опрошенных заявили, что 2019 год был сложнее предыдущего конкретно для них и их семей. Для 51 процентов опрошенных он был таким же, как 2018 год, а для 14 процентов оказался легче, чем прошлый. В целом уходящий год был удачным для 61 процентов россиян и неудачным для 29 процентов, не смогли ответить на данный вопрос 11 процентов респондентов.

По мнению 43 процентов опрошенных Левада-центром, уровень жизни основной части населения страны за год изменился к худшему. Столько же (43%) считают, что положение не изменилось. Улучшения увидели только 13 процентов респондентов.

Большинство россиян назвали 2019 год средним (66%), хорошим его считают 17 процентов, плохим — 12 процентов, очень плохим — 3 процента, очень хорошим — 1 процент.

Однако нам интересно не среднее мнение по России, а среднее мнение по Карелии. И где еще выяснить это мнение, как не на нашем, самом посещаемом, интернет ресурсе?

Сегодня мы просим вас, наших читателей, оценить уходящий год. Наверное, нам трудно проанализировать все объективные факторы – экономические, политические, социальные. Но так устроен человек: субъективно и эмоционально он всегда ощущает, каким для него был прошедший отрезок времени – хорошим или плохим.

Поэтому просим вас, не анализируя и не высчитывая, дать свою оценку: