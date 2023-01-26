Гололед наступает, какие меры срочно примут в Петрозаводске

После оттепели в Карелии снова наступит похолодание, это случится уже скоро. Подрядчик принимает меры, чтобы бороться с гололедом, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Кондопожское ДРСУ» организует в Петрозаводске промежуточные точки с запасом песка. Так можно сэкономить время и не ездить за город на пескобазу. Ночью песок складируют в трех местах Петрозаводска – на Зареке, Кукковке и в Центре.

Механизированную уборку и распределение песко-соляной смеси проведут в ночную смену. Два звена рабочих будут осуществлять подсыпку вручную, а в пять часов утра к ним присоединится еще одна бригада.

Также в пять утра выйдут на улицы города рабочие «Службы заказчика». Они найдут «белые пятна» и вручную проведут подсыпку.

Напомним, ранее подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей и дали сутки, чтобы убрать с городских улиц лед. // фото: пресс-служба администрации Петрозаводска