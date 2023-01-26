Морозная погода вернется в Карелию в пятницу

В пятницу, 27 января, в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -6, -8, сообщили в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13, местами до -16, днем -5,-10.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -6;

В Кондопоге ночью -10, днем -6;

В Медвежьегорске ночью -11, днем -6;

В Олонце ночью -11, днем -5;

В Пудоже ночью -12, днем -7;

В Сегеже ночью -10, днем -8;

В Сортавале ночью -10, днем -5;

В Суоярви ночью -10, днем -7. // фото unsplash.com