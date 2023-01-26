В Пряже возложили цветы к памятнику Марии Мелентьевой

Добрая традиция собираться у памятника в день рождения Марийки, как называли девушку родные и друзья, живет в Пряже более 60 лет, и с тех пор ни разу не нарушалась. Правда, сам памятник был открыт позднее, в июне 1978 года. Его автор — известный карельский скульптор Лео Ланкинен. Земляки чтут память девушки, отдавшей свою жизнь за Родину, за победу над фашизмом.

Известно, что в начале Великой Отечественной войны Мария Мелентьева работала на строительстве оборонных сооружений, затем в госпитале. После окончания спецшколы при ЦК КП(б) КФССР летом 1942 года вместе с Анной Лисицыной была направлена в оккупированный противником Шелтозерский район в качестве связной ЦК. Подпольщицы собрали ценные сведения о дислокации частей врага, расположении его военных объектов и другую важную разведывательную информацию. Когда на обратном пути погибла Анна Лисицына, Мария одна по лесам и болотам, минуя узлы обороны противника, добралась до расположения 272-й дивизии 7-й отдельной армии и доложила о выполнении задания.

В ноябре 1942 года Мария Мелентьева с группой разведчиков была направлена на связь с подпольщиками Сегозерского района. Во время операции ее захватили в деревне Топорная Гора и казнили. 25 сентября 1943 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. // фото администрации Пряжинского района ВК