Как попросить у шефа более высокую зарплату

Если у вас на работе функционал увеличился, обязанностей стало больше, а зарплата осталась без изменений, то не надо терпеть и мучиться. Есть рецепты как ситуацию исправить. Самое смешное, когда сотруднику даже готовы повысить зарплату, но на вопрос «Сколько тебе добавить?», у него элементарно может не быть ответа. Как рассудить и запросить по заслугам?

С одной стороны, можно назвать круглую сумму, и тебя не поймут, а с другой, можно себя недооценить. Как не проторговаться и одновременно цивилизованно решать «шкурные» вопросы? Оказывается, есть шкала соответствия, и тебе (сотруднику) могут с точностью до рубля назвать честную цифру.

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