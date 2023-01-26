Мобилизованным из Карелии передадут в зону СВО посылки от родных

Адресные посылки для находящихся в зоне спецоперации мобилизованных из Карелии собрали их родные. Они собрали все необходимое для бойцов и передали через региональное отделение ОНФ, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Посылки принимали два дня и будут принимать завтра. Родные несут сменную одежду и обувь, лекарства, средства гигиены. В одну посылку вложили рисунки детей, открытки, письма с пожеланиями.

Находящимся на Донбассе мобилизованным и добровольцам также отправят пять модульных бань, строительный инструмент, радиостанции, автозапчасти, пластиковые и стальные бочки, кухонную утварь, канистры и медикаменты. Это 26-я машина с гуманитарным грузом в зону СВО из Карелии. // фото: пресс-служба правительства РК