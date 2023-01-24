Подрядчику в Петрозаводске дали сутки, чтобы убрать лед с улиц

Опасные скользкие участки выявили сотрудники администрации Петрозаводска на Зареке, Голиковке, Кукковке, Древлянке, в Железнодорожном районе. Гололед должен устранить подрядчик, сообщили в мэрии.

«Кондопожскому ДРСУ» дали сутки, чтобы сделать тротуары безопасными для людей. Дороги подрядчик очистил, обработал противогололедными материалами. Однако в проездах во дворах есть ледяные неровности, колеи.

Коммунальщиков также оштрафовали на 100 тысяч рублей за снежные валы, образовавшиеся около перекрестков и пешеходных переходов на Кукковке и Древлянке. // фото: администрация Петрозаводска