24 января 2023, 18:21
Заразного жителя Беломорска принудительно положили в больницу
Упрямого больного активной формой туберкулеза госпитализировали по суду
Мужчина в Беломорске уклонялся от лечения, страдая активной опасной формой туберкулеза. Пациента пришлось класть в больницу принудительно, сообщили в прокуратуре Карелии.
Чтобы 34-летний больной не распространял инфекцию, прокурор района через суд потребовал его принудительно госпитализировать. Требования руководителя надзорного ведомства удовлетворили.
Мужчину принудительно поместили в Республиканский противотуберкулезный диспансер. Там его будут лечить и изолируют от здоровых людей. // фото: freepik.com