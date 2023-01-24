24 января 2023, 18:21
Общество

Заразного жителя Беломорска принудительно положили в больницу

Упрямого больного активной формой туберкулеза госпитализировали по суду

Мужчина в Беломорске уклонялся от лечения, страдая активной опасной формой туберкулеза. Пациента пришлось класть в больницу принудительно, сообщили в прокуратуре Карелии.

Чтобы 34-летний больной не распространял инфекцию, прокурор района через суд потребовал его принудительно госпитализировать. Требования руководителя надзорного ведомства удовлетворили.

Мужчину принудительно поместили в Республиканский противотуберкулезный диспансер. Там его будут лечить и изолируют от здоровых людей. // фото: freepik.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Беломорск
туберкулез