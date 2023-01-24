Карельские медики приняли роды дома в Крещение

Медики в Лахденпохье вынуждены были принять роды на дому. Вызов поступил в 02:00 в крещенскую ночь. Малыш решил появиться на свет раньше срока, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Бригада из Лахденпохской районной больницы выехала к роженице, но везти ее в отделение акушерства в Сортавалу было опасно: роды шли стремительно.

Специалисты решили принять их сами, и в 02:44 появился на свет здоровый мальчик. Он весил 3100 граммов, рост составил 49 сантиметров. Новорожденного и маму доставили в Сортавалу, там их встречала бригада дежурных специалистов акушерского отделения. Они были постоянно на связи с принимавшими роды медиками.

- В таких случаях все зависит от профессионализма медиков, которым приходится выступать в роли акушеров. Старший фельдшер Наталья Андреевна Михеева (на снимке) и фельдшер Татьяна Ивановна Атрощенко с этой ролью успешно справились,

- написал Охлопков.

В данный момент мама и малыш уже дома, с ними все в порядке. Мальчик стал пятым ребенком в семье. // фото: freepik.com, Михаил Охлопков/ВКонтакте