В Карелии выявлен колоссальный объем аварийного жилья

О том, что происходит в области предоставления жилищно-коммунальных услуг, 24 января на заседании правительства рассказал председатель госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

Больше всего проблем, по его словам, доставляют дома, где граждане выбрали непосредственный способ управления. Это старые, чаще всего аварийные дома, которые имеют множество проблем и где, как правило, живут малообеспеченные семьи, как выразился Темнышев, «с низкой платежной дисциплиной». Компании не хотят брать такие строения под управление. В лучшем случае управляющие организации продолжают обслуживать «неудобные» дома, но не на основе договора управления, что позволяет игнорировать лицензионные требования.

«Выбирая непосредственный способ управления, жители остаются один на один с проблемой подготовки и прохождения отопительного периода»,

- сказал председатель комитета.

В Карелии, по оценке Темнышева, более 58 процентов домов находятся на непосредственном способе управления. Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии колоссальное количество аварийных домов – более 1 миллиона квадратных метров, на которых проживает 57 тысяч граждан. Именно эти дома и являются главным источником постоянных жалоб.

За пять лет госкомитет рассмотрел более 36 тысяч обращений граждан, 95 процентов которых связаны с жилищными вопросами. Чаще всего претензии граждан вызывают содержание и обслуживание жилищного фонда, качество предоставление коммунальных услуг и правильность расчета платы за ЖКУ.

В Карелии выдано 244 лицензии по управлению многоквартирными домами, из которых аннулировано 37 лицензий. В 2022 году комитет продлевал сроки лицензий управляющим организациям. «Рассмотрено 61 заявление. Проверено размещение информации в ГИС ЖКХ по четырем тысячам домов.

Оценены материалы лицензионных дел за пять лет. По итогам принято решение о продлении лицензии всего одиннадцати лицензиатам», - сказал Темнышев. Остальным, заметил он, отказали в продлении лицензии. Но так как до 1 июля 2023 года сроки действия лицензии продлены, все компании могут повторно пройти перелицензирование в марте 2023 года.

Парфенчиков поинтересовался, не боится ли Темнышев, что после завершения перелицензирования с рынка уйдет большое количество управляющих компаний и это вызовет коллапс? Председатель госкомитета уверен, что коллапса не произойдет, а дома, которые вынуждены будут оставить организации, лишившиеся лицензий, тут же перехватят конкуренты.

Парфенчиков предложил Минстрою провести оценку деятельности управляющих организаций в 2022 году, чтобы гражданам было легче ориентироваться при выборе новой управляющей компании. // иллюстративное фото / скриншот видео «Дежурный по городу»