Жителей Карелии предупреждают об усилении ветра

В Карелию идет непогода. Об этом сообщил официальный паблик Сортавальского района.

«Утром и днем 25 января местами по Республике Карелия ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее МЧС попросило жителей и гостей республики быть осторожными из-за гололедицы, образовавшейся на дорогах из-за неустойчивой погоды. // Фото: unsplash.com