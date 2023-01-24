Четыре школы ждет ремонт, учеников распределят по другим школам города

27 февраля в школах №9, 14, 20 и 25 начнется второй этап капитального ремонта. Помещения приведут в порядок, отремонтируют электрические сети, системы вентиляции, водоснабжения и канализации. На время ремонта детей распределят по другим учебным заведениям. Судя по всему, некоторым придется учиться во вторую смену.

Учащихся из школы №14 с конца февраля и до конца учебного года переведут в другие образовательные учреждения №6 и 29, сообщил сегодня градоначальник Владимир Любарский. Дети из школ № 9, 20 и 25 также будут ходить в ближайшие школы. Мэр поручил провести общешкольные родительские комитеты, родительские собрания, где подробно расскажут об организации образовательного процесса.

Любарский признал, что при решении этого вопроса от второй смены не уйти: школы переполнены. Он попросил родителей и детей отнестись с пониманием к трехмесячным неудобствам. // фото со страницы главы города в ВК