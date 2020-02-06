Гиперборейское шествие возглавят Борей и Дед Мороз на ретро-автомобиле

8 февраля гиперборейский карнавал «Сто символов Карелии» стартует с площади Кирова в 15 часов.

Во главе колонны в открытом ретро-автомобиле поедут бог северного ветра Борей и его гости: Дед Мороз из Великого Устюга и морозец Паккайне. Их будут сопровождать 60 персонажей – «корзинки», «калитки», «грибы», «ягоды», «ватрушки», «рыбаки», сообщили в мэрии

По центральным улицам города проследуют четыре декорированные платформы «Петрозаводск», «Кантеле», «Кижи», «Карелия».



Заявки на участие в шествии «Гипербореи - 2020» подали 20 команд. Самую многочисленную из них – 350 человек – подготовил Петрозаводский педагогический колледж. 1200 участников карнавала будут представлять различные символы республики. К шествию смогут примкнуть все желающие.



Лучшие образы выберет жюри. Подведение итогов пройдет в 16:15 на центральной площадке фестиваля в створе проспекта Ленина.

В рамках фестиваля проходит международный конкурс снежных и ледовых скульптур. Онежскую набережную украсят 30 фигур. Церемонию открытия конкурса можно посмотреть здесь. Также гостей праздника угостят ухой гиперборейской ухой лохикейтто.

Завершится праздник церемонией награждения мастеров, выступлением гостей из Москвы – группы «Отпетые мошенники» – и фейерверком. Программа фестиваля опубликована здесь.