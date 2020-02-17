Геннадий Боднаручк предложил способ увековечивания Знамени Победы

Как мы уже сообщали, председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук предложил внести изменение в 70-ю статью Конституции России, добавив к числу государственных символов Знамя Победы. Соответствующая инициатива оформлена и направлена в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию.

70-я статья Конституции устанавливает государственные символы Российской Федерации. В нынешней редакции Конституции этих символов три – Гимн, Флаг и Герб. Геннадий Боднарчук считает, что было бы справедливо и правильно добавить четвертый символ – Знамя Победы. Это могло бы стать конституционным закреплением исторической роли советского народа в победе над фашизмом, а также дань памяти павшим в Великой Отечественной войне.

Инициатива Боднарчука сегодня активно обсуждается в обществе, и многие общественные деятели уже выразили готовность присоединиться к ней и поддержать ее.

Мы попросили автора инициативы прокомментировать свое предложение.

– Знамя Победы – это наш национальный символ, предмет уважения и гордости многих поколений людей, – сказал Геннадий Павлович. – Кстати, его чтят не только в России, но и во многих государствах, ранее входивших в СССР. На сегодняшний день Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Но подлинное значение Знамени Победы, на мой взгляд, глубже. Без победы над фашизмом сегодняшней России просто бы не существовало. Именно победа в Великой Отечественной войне лежит в основе нашей государственности, нашей независимости и суверенитета. Вот почему статус Знамени Победы должен быть закреплен в Конституции, а его использование следует отрегулировать федеральным законом, так же, как определен и защищен законом статус нашего государственного флага – триколора.

В законе установлен порядок его использования, а любые незаконные формы использования флага или обращения с ним – наказуемы. А вот со Знаменем Победы не так. Например, если какой-нибудь хулиган будет глумиться над этим знаменем или даже публично уничтожать его – правовых последствий никаких. Ему ничего за этого не будет.

Есть и другие примеры: некоторые политические силы активно используют Знамя Победы в своих идеологических или политических целях – и тут тоже никто ничего поделать не может. Я считаю, что это неправильно.

Как известно, сейчас идет процесс внесения изменения в Конституцию России. И недавно была высказана идея, что надо закрепить в Конституции историческую роль России в разгроме фашизма и в Победе в Великой Отечественной и Второй Мировой войне. Но вот как это сделать, чтоб не превратить Конституцию в учебник истории?

Я считаю, что самое лучшее – это закрепить в Конституции некий государственный статус символов этой Победы, в частности ее Знамени. Это будет справедливо и по отношению к ветеранам, и по отношению к памяти павших. В то же время это спасет Знамя Победы от обесценивания в исторической перспективе. И всегда каждый школьник, изучая основы государственного строя России, будет знакомиться с этим великим символом и его историей, – сказал Геннадий Боднарчук.