Валентина Пивненко поддержала инициативу Боднарчука о Знамени Победы

В Карелии продолжается обсуждение инициативы председателя Петрозаводского горсовета Геннадия Боднарчука, который предложил внести изменение в Конституцию России, добавив в нее Знамя Победы как еще один государственный символ. Инициатива документально оформлена и адресована в Рабочую группу по внесению изменений в Конституцию от имени Петрозаводского городского совета.

Как нам стало известно, инициативу Боднарчука активно поддержала депутат Госдумы РФ от Карелии Валентина Пивненко. Вот что Валентина Николаевна сказала нашему корреспонденту.

– Я высоко оценивают эту инициативу. Перед ее внесением мы обсуждали ее и с Ириной Юрьевной Мирошник, и с Геннадием Павловичем Боднарчуком. Это предложение, я считаю, очень своевременно, очень востребовано – с тем чтобы действительно как-то отразить и закрепить в основном законе России значение Победы Советского Союза и советского народа в Великой Отечественной войне и его роль в разгроме фашизма в Европе. Я посоветовала авторам инициативы не сомневаться, оформить это предложение документально, а на себя взяла обязательство донести ее официально до сопредседателей Рабочей группы Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса.

Конечно, я не могу гарантировать результат. Но я надеюсь, что наша инициатива будет воспринята правильно и найдет отражение в итоговом документе Рабочей группы. Инициатива правильная и яркая, и для меня будет удивительно, если ее не заметят.

Завтра же я будут в Государственной думе и официально отправлю сопредседателям Рабочей группы обращение с просьбой внимательно рассмотреть инициативу Петрозаводска – города Воинской Славы.