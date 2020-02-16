Боднарчук предложил внести в Конституцию России Знамя Победы

Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук предложил внести изменение в 70-ю статью Конституции России, добавив к числу государственных символов Знамя Победы. Соответствующая инициатива оформлена и направлена в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию.

70-я статья Конституции устанавливает государственные символы Российской Федерации. В нынешней редакции Конституции этих символов три – Гимн, Флаг и Герб. Геннадий Боднарчук считает, что было бы справедливо и правильно добавить четвертый символ – Знамя Победы. Это могло бы стать конституционным закреплением исторической роли советского народа в победе над фашизмом, а также дань памяти павшим в Великой Отечественной войне.

Инициатива Боднарчука сегодня активно обсуждается в обществе, и многие общественные деятели уже выразили готовность присоединиться к ней и поддержать ее.